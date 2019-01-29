CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi ittifakında rezalet!!! 29 Ocak 2019, Salı

CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi, (illet ittifakı) ittifak demeye cesaret edemediler! İttifakın adına "dirsek teması" "iş birliği" diyerek yumuşatmaya çalıştılar. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP’nin de dışarıdan desteklediği bir ittifak kurdurdular. Ortak noktaları ise milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlıklarıydı. 4 benzemez birbirlerine nasıl benzemeye başladı? Bu siyasi muamma nasıl başladı? İşte çok yönlü analiz haberimiz...