CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'i bu sözlerle savundu 01 Şubat 2019, Cuma

CHP Genel Başkanı Kemal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babası 12 Eylül’ün ‘zalim’ başsavcısı Nurettin Soyer'i skandal sözlerle savundu. Bay Kemal, işkenceciye bu sözlerle sahip çıktı: Nurettin Soyer iyi bir kamu görevlisidir. Babasının hiçbir suçu yok.