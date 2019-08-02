CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruması A Haber muhabirini darp etti 02.08.2019 21:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’i darp etti. Basın mensubu olarak soru sormak isteyen A Haber muhabirini Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaştırmayan korumalar adeta eşkıya gibi davrandı. Kılıçdaroğlu’nun yakın korumaları muhabirimizin kolunu ters çevirerek hakarette bulundu. O anları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.