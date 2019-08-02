Haberler Web TV CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruması A Haber muhabirini darp etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruması A Haber muhabirini darp etti

02.08.2019 21:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’i darp etti. Basın mensubu olarak soru sormak isteyen A Haber muhabirini Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaştırmayan korumalar adeta eşkıya gibi davrandı. Kılıçdaroğlu’nun yakın korumaları muhabirimizin kolunu ters çevirerek hakarette bulundu. O anları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları