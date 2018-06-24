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CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Budak alkollü araç kullanırken yakalandı

23 Haziran 2018, Cumartesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak alkollü araç kullanırken yakalandı.

Kuralları çiğnediği ve insanların canını hiçe saydığı için ehliyetine el konulmasına gereken Budak, görevini yapan polislere engel oldu. Budak, Polis memuruna önce vurdu ardından "Burada bir rezalet çıkartılacaksa dibine kadar çıkartacağım" diyerek tehdit etti.

Görüntüleri izleyen vatandaşlar sosyal medyada "bunlar ülke mi emanet edilir" diyerek eleştirdi.
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