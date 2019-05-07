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CHP Eyüpsultan'da 3 bin 936 oyla kaybetti, itiraz etmedi!

07.05.2019 18:55

CHP, Eyüpsultan İlçe Belediye Başkanlığı'nı 3 bin 936 oyla kaybetmesine rağmen oyların yeniden sayılması için itiraz etmedi. CHP'nin Silivri İlçe Belediye Başkanlığı'nı 2 bin 762 oyla kaybetmesi üzerine oyların yeniden sayılması için itiraz ettiği, 2 gün sonra CHP Genel Merkezi'nin uyarısı üzerine Silivri itirazını geri çektiği öğrenildi.


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