CHP, Eyüpsultan İlçe Belediye Başkanlığı'nı 3 bin 936 oyla kaybetmesine rağmen oyların yeniden sayılması için itiraz etmedi. CHP'nin Silivri İlçe Belediye Başkanlığı'nı 2 bin 762 oyla kaybetmesi üzerine oyların yeniden sayılması için itiraz ettiği, 2 gün sonra CHP Genel Merkezi'nin uyarısı üzerine Silivri itirazını geri çektiği öğrenildi.
CHP Eyüpsultan'da 3 bin 936 oyla kaybetti, itiraz etmedi!07.05.2019 18:55
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