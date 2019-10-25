CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı CHP'yi karıştırdı! Ateş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. Ateş, ‘’MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulundu. Bu itiraf niteliğindeki açıklama CHP'yi karıştırdı. Yılmaz Ateş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı CHP'yi karıştırdı! Ateş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi25.10.2019 00:36
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