CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı CHP'yi karıştırdı! Ateş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi 25.10.2019 00:36

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. Ateş, ‘’MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulundu. Bu itiraf niteliğindeki açıklama CHP'yi karıştırdı. Yılmaz Ateş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.