CHP, Doğu'da miting yaptığı tek yeri kaybetti 04.04.2019 16:09

31 Mart yerel seçimleri AK Parti'nin zaferiyle sonuçlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu'daki tek mitingini Batman'ın Sason ilçesinde yaptı. CHP'nin çıkarma yaptığı ilçede seçimi AK Parti'nin adayı Muzaffer Arslan Yüzde 55,31 oranında oy alarak kazandı.