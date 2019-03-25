CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım vatandaşın sağlığına göz dikti

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, ihtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.
CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, ihtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.
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