CHP Büyükçekmece'de neyi örtbas etmek istiyor? İşte Büyükçekmece'deki hayali seçmen skandalı 14.04.2019 23:58

CHP Büyükçekmece'de neyi örtbas etmek istiyor? Sahte evrak ve sahte imzalar ile usulsüz binlerce seçmenin kaydedildiği Büyükçelmece'de CHP'nin telaşı ne?

CHP, 24 Haziran 2018 ile seçmen listelerinin askıya çıktığı 4 Ocak 2019 tarihleri arasında usulsüz eklendiği tespit edilen 14 bin 264 sahte seçmen ve kayıttan düşürülen 11 bin 954 gerçek seçmeni unutturmak istiyor.

Seçmen listelerinde usulsüzce düşürülen 11 bin 954 seçmenin büyük çoğunluğu AK Parti üyesi veya daha önce AK Parti'ye oy vermiş olanlar. Peki bu tesadüf olabilir mi?

24 Haziran 2018'de oy kullanıp son 6 ayda seçmen listelerinden düşürülen 11 bin 954 kişinin 3 bin 92'si buharlaştırıldı. Seçmen buharlaştırma işlemi nasıl gerçekleştirildi?

CHP oy kullanma hakkı elinden alınan 3 bin 92 seçmeni neden önemsemiyor? Boş inşaatlara, arsalara TIR garajına, hayvan barınaklarına sahte evraklar düzenleyip yerleştirilen 14 bin 264 hayali seçmen tespit edildi.

CHP, 14 bin 264 sahte seçmenin adreslerinin tespit edilmesinden neden rahatsız oldu? Sahte seçmen organizasyonu nasıl gerçekleştirildi? İşte CHP'nin üzerini örtmek istediği gerçekler...