CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taş çıkaran çark 08 Ocak 2019, Salı

CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'ın aday gösterilmesinden bir süre önce yaptığı konuşmaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Özcan yerel seçimlerde hiçbir şekilde aday olmayacağından bahsederken, aday gösterildikten sonra çark ederek "çok mutluyum" dedi. Bu durum CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan "kaset komplosu" sırasında adı adaylık için geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aday olmayacağım" sözlerini akıllara getirdi.