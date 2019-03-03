CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. İşte CHP'nin PKK'lı adayı Alper Taş'ın her defasında dilinden düşürmediği HDP ve Selahattin Demirtaş sevici tweetleri...
CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş'ın terör seviciliği03.03.2019 23:40
- CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş'ın terör seviciliği
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