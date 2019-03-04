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CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'tan LGBT propagandası

04.03.2019 19:07

Terör seviciliği ile dikkat çeken Zillet İttifakı'nın CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Saadet Partisi'ne verdiği destekle bilinen TV5 kanalında LGBT propagandası yaptı. İşte o görüntüler...


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