CHP Batman'da Demirtaş'ın kendi yazıp seslendirdiği 'Giden Kuşlar' şarkısıyla oy istiyor 25.03.2019 11:14

CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendi yazıp seslendirdiği "Giden Kuşlar" şarkısıyla Batman’da seçim propagandası yaptı. Bu şarkıya Selahattin Demirtaş'ın doğum günü olan 10 Nisan'da klip hazırlanmıştı. Demirtaş, "CHP ve İYİ Parti'nin adaylarını destekleyeceğiz." diyerek resmen kirli ittifakı itiraf etmişti.