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CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, afişi görünsün diye ağacı kestirdi

13.02.2019 10:42

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, astırdığı afişin daha iyi görünebilmesi için önündeki ağaçları kestirdi. Çerçioğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.


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