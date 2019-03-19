CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan'dan Allah'ın ismine hakaret 19.03.2019 16:49

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan'ın yaptığı skandal konuşmalar ve gaflara bir yenisini daha ekledi. Sertaslan, CHP Kadın Kolları Başkanı Mehtap Ünlü'yü takdim ederken oldukça alaycı bir üslupla; partisinin isim kısaltması olan CHP'ye atıfta bulunarak "Cenab-ı Hak Partisi'nin kadın kolları başkanı"dedi. Sertaslan bu hitabıyla, Allah'ın ismine hakaret etti. CHP'nin Balıkesir Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı da Kur'an-ı Kerim'in özü olan Fatihâ suresiyle adeta dalga geçen görüntüyle gündem gelmişti..