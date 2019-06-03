CHP adayı İmamoğlu’nun İSPARK yalanı belgelerle çürütüldü! 03.06.2019 23:35

CHP adayının ‘İSPARK zarar ediyor’ yalanı A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında belgelerle çürütüldü. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın açıkladığı rakamlara göre İSPARK, 2016 yılında 3.1 milyon TL, 2017 yılında 14.3 milyon TL, 2018 yılında 4.3 milyon TL kâr etmiş görünüyor. İşte tüm detaylarıyla İmamoğlu’nun İSPARK yalanı ve gerçekler…