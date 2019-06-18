CHP adayı İmamoğlu'nun hakaret yalanlarına Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı 18.06.2019 19:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun yalan ve inkar stratejisine sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP adayı İmamoğlu'nun hakaret, iftira, yalan ve çarpıtmalarını, kamuoyunu aldatmaya yönelik algı operasyonlarını görmezden gelerek,"Bizden genç, dinamik, namuslu, huzurlu, kimseyi incitmeyen, düzgün bir arkadaş var: Ekrem İmamoğlu" sözlerini sarf etti.

Bugünkü grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP adayı İmamoğlu'nun hakaret, iftira, yalan ve çarpıtmalarını, kamuoyunu aldatmaya yönelik algı operasyonlarını görmezden gelerek,"Bizden genç, dinamik, namuslu, huzurlu, kimseyi incitmeyen, düzgün bir arkadaş var: Ekrem İmamoğlu" sözlerini sarf etti.



DARBECİ SİSİ İLE İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu konuşmasında dış politikaya da değindi. Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili skandal bir öneride bulundu. Akdeniz'de Mısır ile iş birliği yapılmasını önerdi. PKK'lı teröristlerden 'arkadaşlar' diye bahseden Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında Suriyelileri hedef aldı ve terörist ilan etti.



