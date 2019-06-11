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CHP adayı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a iftira!

11.06.2019 23:04

​CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, özel bir televizyon kanalında, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile birlikte katılacağı televizyon programına ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Binali Yıldırım'a isnatsız bir biçimde iftira atan İmamoğlu, ''Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş." dedi.


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