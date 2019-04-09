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Cezayir'de Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu

09.04.2019 17:48

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.


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