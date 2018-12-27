Ceza sonrası Fatih Portakal kendini böyle avuttu! 27 Aralık 2018, Perşembe

Fransa'daki eylemleri örnek göstererek Türkiye'de de benzer bir ayaklanma için çağrı yapan FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, RTÜK'ün FOX ana habere verdiği yayın durdurma cezasıyla ilgili kendine avutan açıklamalar yaptı.