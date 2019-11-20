Ceza infaz düzenlemesinde kritik tarih belli oldu 20.11.2019 18:24

Merakla beklenen infaz düzenlemesinde sona yaklaşıldı. “İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?” sorusu yanıtını buldu. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı kanun teklifi yeni yılda Meclis gündemine gelecek. AK Parti ile MHP arasındaki anlaşmaya bağlı olarak uyuşturucu dahil 5 suçu kapsamayacak. 2 yıl olan denetimli serbestlik süresi ise arttırılacak.

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek.

AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Yani, bir suçun aynı kişi tarafından birden fazla işlenmiş olması da bu kategoride sıralandı. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı.

UYUŞTURUCU SUÇLARI

AK Partili kaynaklar, daha önce verdiği yasa teklifinde uyuşturucuyla ilgili suçları da infaz indirimi kapsamına sokan MHP'nin de iknaya yakın olduğunu dile getirdiler. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklif metninde, AMATEM gibi bağımlılıkla mücadele merkezlerinin daha etkin rol oynaması ve bu suçlar için rehabilitasyona ağırlık veren bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK

İnfaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresi de de artırılacak. Şu anda 2 yıl olan denetimli serbestliğin üst sınırının 3 yıla çekilmesi bekleniyor. Bir diğer görüş ise aldığı cezanın 5'te biri oranında denetimli serbestlik. Yani 20 yıl ceza alan biri için denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olması.

İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak.

AK Parti çalışmasının tamamladıktan sonra teklif taslağını başta MHP olmak üzere tüm siyasi partilere götürecek ve uzlaşı arayacak. Teklifin yılbaşından sonra Meclis Başkanlığı'na verilmesi ve 2020 yılının ilk aylarında yasalaşması planlanıyor.