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Ceyhan Ziraat Odası Başkanı başından vurulmuş halde ölü bulundu

08.02.2019 12:35

Adana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen Muhammet Bulut (57), otomobilinin içinden başından vurulmuş halde ölü bulundu.


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