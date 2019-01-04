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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ücretli poşet uygulaması hakkında ilk açıklama

04 Ocak 2019, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 1 Ocak'tan itibaren başlatılan ücretli poşet uygulaması hakkında bir açıklama yaptı. Kurum yaptığı açıklamada, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." dedi.


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