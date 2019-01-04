Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ücretli poşet uygulaması hakkında ilk açıklama 04 Ocak 2019, Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 1 Ocak'tan itibaren başlatılan ücretli poşet uygulaması hakkında bir açıklama yaptı. Kurum yaptığı açıklamada, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." dedi.