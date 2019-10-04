Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk! Vatandaş isyan etti... 04.10.2019 23:47

İlk 100 gününde skandalları ile gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB ve yönetimi bir türlü metrobüste oluşan yoğunluğa çözüm bulamıyor. Akşam saatlerinde Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi.