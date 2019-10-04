Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk! Vatandaş isyan etti...

İlk 100 gününde skandalları ile gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB ve yönetimi bir türlü metrobüste oluşan yoğunluğa çözüm bulamıyor. Akşam saatlerinde Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi.
İSTANBUL'DAKİ METROBÜS ÇİLESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
İlk 100 gününde skandalları ile gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu ve sorunları bir türlü çözemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüse kalıcı bir çözüm getirip getiremeyeceği merak konusu....
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