Cevap ver Kılıçdaroğlu! Rezil güruh kim? 09 Nisan 2018, Pazartesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna katılan mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunan sanatçılara hakaretler savurarak 'rezil güruh' dedi. Üslubu konusunda pişman olup olmadığını soran gazetecilere; "az bile söyledim" demekten ve hakaretlerini daha da ileri götürmekten çekinmedi... PYD/PKK'lıların cenazesine katılan CHP'li vekillere ise sus pus. CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, gözyaşları içinde PYD/PKK'lı teröristin evine taziye ziyaretinde bulunmuştu. CHP'li vekiller sadece taziye ziyaretinde bulunmakla kalmamış bir de PKK'lı terörist için gözyaşı dökmüşlerdi. Sanatçılara etmediği hakaret kalmayan Kılıçdaroğlu, bu vekillere ise ses bile çıkarmadı. Bu olay CHP'de bugün hakim olan zihniyeti çok güzel özetliyor.