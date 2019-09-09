Çete üyelerinden tecavüzcü adama akılalmaz ceza! "Beni bırakın diye yalvardı ama..." 09.09.2019 19:39

Meksika'da bir kadına tecavüzde bulunan adamın cezasını çete üyeleri kesti. Çete üyeleri tarafından dövüldükten sonra pitbull'un saldırısına maruz kalan adamın cinsel organı parçalandı. Yerel medya ise olayı, çete üyelerinin diğer tecavüzcülere göz dağı vermek için paylaştıklarını duyurdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, suç oranın yüksek olduğu Mexico City'de bir cinayet daha işlendi. Ancak bu cinayet diğerlerinden biraz farklı. Mexico City'de çete üyesi 5 kişi, bir kadına tecavüz eden adamın cezasını kendileri kesmek istedi.

Türkiye'de bakılması yasak olan pitbull cinsi köpeği adamın üzerine saldılar. Saldırgan köpek, adamın cinsel organının ve testislerini parçaladıktan sonra yedi. Bu anları ise çete üyeleri kayıt altına aldı.

YALVARSA DA BIRAKMADILAR

Kayıtta beş kişi tarafından etrafı sarılan adam, kelepçelenerek çırılçıplak yere yatırılmış halde ekrana yansıyor. Bu sırada da pitbull, adamın cinsel organına saldırıyor. Kurbanın, "Durun, beni bırakın, lütfen beni bırakın." diye haykırdığı duyuluyor. Ardından izleyenler arasından bir kişi adamın ağzını kapayarak, yardım çağırmasını engelliyor..