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Çeşme'de gezi teknesinde yangın

18.04.2019 16:02

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahilde bağlı olan bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor.


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