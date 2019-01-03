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Ceren Damar Şenel'in öldürüldüğü Çankaya Üniversitesi'nde eğitime ara verildi

02 Ocak 2019, Çarşamba

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaşanan cinayetin ardından Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, üniversitede eğitime ara verildiği açıklandı.


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