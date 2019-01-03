Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaşanan cinayetin ardından Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, üniversitede eğitime ara verildiği açıklandı.
Ceren Damar Şenel'in öldürüldüğü Çankaya Üniversitesi'nde eğitime ara verildi02 Ocak 2019, Çarşamba
- Ceren Damar Şenel'in öldürüldüğü Çankaya Üniversitesi'nde eğitime ara verildi
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