Cephedeki babalarına anlamlı sürpriz

Denizli'de bir anaokuluna giden ve babaları Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli 9 çocuk bir araya geldi. Minikler babalarına bir sürpriz yaparak okul yönetimi ve velilerin desteğiyle hazırlanan bir klipte oynadı. Hazırlanan klip harekatta görevli askerlere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. İşte o görüntüler...
Cephedeki babalarına anlamlı sürpriz07 Mart 2018, Çarşamba
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