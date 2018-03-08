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Cephedeki babalarına anlamlı sürpriz

07 Mart 2018, Çarşamba

Denizli'de bir anaokuluna giden ve babaları Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli 9 çocuk bir araya geldi. Minikler babalarına bir sürpriz yaparak okul yönetimi ve velilerin desteğiyle hazırlanan bir klipte oynadı. Hazırlanan klip harekatta görevli askerlere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. İşte o görüntüler...

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