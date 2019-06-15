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Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi

15.06.2019 21:05

Adana'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çekildiğini fark eden yolcular olaya müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Ekipler, durdurulan otobüsteki şüpheli Nevzat Ş'yi (60) gözaltına aldı, şüpheli ev hapsi ile cezalandırıldı.


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