Adana'da, halk otobüsünde cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü çekildiğini fark eden yolcular olaya müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Ekipler, durdurulan otobüsteki şüpheli Nevzat Ş'yi (60) gözaltına aldı, şüpheli ev hapsi ile cezalandırıldı.
Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi15.06.2019 21:05
- Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi
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