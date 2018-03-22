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Cenk Tosun'dan Türk taraftarlara mesaj

21 Mart 2018, Çarşamba

Everton formasıyla İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Cenk Tosun, Türkiye'den kendisine gelen destekle ilgili açıklamalarda bulundu.

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