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Everton'la ilk antrenmanında

12 Ocak 2018, Cuma
Beşiktaş'tan ekibi Everton'a transfer olan yarın deplasmanda Tottenham'la oynayacakları zorlu karşılaşma için bugün yapılan antrenmanda ilk kez takım arkadaşlarıyla boy gösterdi.
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