Cengiz Ünder İzlanda maçında forma giyemeyecek

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milli takımımızda Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
ASpor'un haberinde göre; EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'na İzlanda maçı öncesi kötü haber geldi.
Milli takımımızda bu akşam oynanacak İzlanda maçı öncesi sol üst adalesinde gerilme olan Cengiz Ünder, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.