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Cengiz Ünder İzlanda maçında forma giyemeyecek

11.06.2019 18:04

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milli takımımızda Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.


ASpor'un haberinde göre; EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'na İzlanda maçı öncesi kötü haber geldi.

Milli takımımızda bu akşam oynanacak İzlanda maçı öncesi sol üst adalesinde gerilme olan Cengiz Ünder, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

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