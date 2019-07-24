Cenaze dönüşü feci kaza! 1 ölü 10 yaralı 24.07.2019 09:39

Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönen vatandaşları taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu bir kişi ölürken, 10 kişi ise yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri taşıyan Ali T. idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık personeli yaptığı incelemede, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.