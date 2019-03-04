Al Jazeera, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı detayların olduğu bir belgesel yayınladı. Belgeselde, Kaşıkçı'nın ceset parçalarının yakıldığı tandırın görüntüsü ilk kez paylaşıldı.
Cemal Kaşıkçı'nın yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi!04.03.2019 14:06
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