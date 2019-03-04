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Cemal Kaşıkçı'nın ceset parçalarının yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi!

04.03.2019 14:24

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı detayların olduğu bir belgesel Al Jazeera tarafından yayınlandı. Belgeselde, Cemal Kaşıkçı'nın ceset parçalarının yakıldığı tandırın görüntüsü ilk kez paylaşıldı!


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