Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı detayların olduğu bir belgesel Al Jazeera tarafından yayınlandı. Belgeselde, Cemal Kaşıkçı'nın ceset parçalarının yakıldığı tandırın görüntüsü ilk kez paylaşıldı!
Cemal Kaşıkçı'nın ceset parçalarının yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi!04.03.2019 14:24
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