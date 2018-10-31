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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Başsavcı Muceb gece yarısı MİT'i ziyaret etti

31 Ekim 2018, Çarşamba

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması için Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne gitti.


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