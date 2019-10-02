Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı! Gazeteci Cemal Kaşıkçı neden ve nasıl öldürüldü? (Video) 02.10.2019 12:00

21. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri olan Cemal Kaşıkçı cinayetinin bugün 1. yılı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna evlilik işlemleri için giren ancak bir daha çıkamayan dünyaca ünlü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen cesedinin nerede olduğu sorusu güncelliğini koruyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, korkunç cinayetin perde arkasını açıkladı. İşte Cemal Kaşıkçı cinayetine dair 1 yıl içinde yaşanılan tüm gelişmeler...