Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Albay Mutreb'in sır dolu 17 saati! İşte 17 saatlik 'cinayet mesaisi' (Video) 02.10.2019 13:08

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ve cinayeti örtbas etmek için akıl almaz yollara başvuran infaz timinin görüntüleri hafızalara kazınmıştı. Görüntüler arasında en dikkat çeken isim ise Mahir Abdulaziz Mutreb’di; yani nam-ı diğer “cellat”… Maher Abdulaziz M. Mutreb 15 kişilik Suudi infaz timinin başında Prens Selman'a en yakın olan isimlerden biriydi, Prens Selman'ın yanında daha önce de defalarca görüntülenmişti. Ayrıca Albay Mutreb İngiltere'de görev yapmış bir istihbarat albayıydı. İşte Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Albay Mutreb'in sır dolu 17 saati…

2 Ekim'de 15 kişilik Suudi timi, İstanbul'a geldi. En önde yürüyen Albay Mutreb, saat 09.55'te Başkonsolosluk binasına geçti. Adamlarını yerleştirdi. Kaşıkçı da saat 13.14'te içeriye girdi.

Saat 16.53'ü gösterdiğinde ise Albay bu kez, Başkonsolosun konutunun önünde belirdi. Hızla oteline yöneldi. 5 günlük rezervasyonu iptal ettirdi. Sırlarıyla birlikte ülkesine gitti.







KONSOLOSLUĞA GELİŞİ







KONUTTAN ÇIKIŞI



Dünya İstanbul'a odaklandı. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Aynı gün Suudi Arabistan'dan İstanbul'a 15 kişilik bir timin geldiği anlaşıldı. TAKVİM o timle ilgili önemli bilgilere ulaştı. Buna göre timin başında İstihbarat Albayı Maher Abdulaziz M. Mutreb vardı. Albay Mutreb, saat 09.55'te başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Kaşıkçı da saat 13.14'te içeriye alındı. Saat 16.25'i gösterdiğinde ise Albay bu kez başkonsolosun konutunun önünde ortaya çıktı. Daha sonra Levent Movenpick Otel'e giriş yaptı. 5 günlük rezervasyonu iptal ettirip ülkesine doğru havalandı. Bu gizemli Albay'ın oldukça ilginç özellikleri de vardı.



HEP YANINDA

Söz konusu şahıs Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarında yer aldı. Mutreb'in Prens Selman'a ABD, Fransa ve İspanya ziyaretlerinde eşlik ettiği anlaşıldı. 47 yaşındaki Mutreb, geçmişte Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçiliği'nde de görev yapmıştı.







OTELDEN ÇIKIŞ SAAT 17.15







HAVALİMANINA GİRİŞ ANI SAAT 17.58





EKİPLER KONUTTA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan heyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladı. Daha sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konuta saat 14.40'da giriş yaptı. Türk ekibi de saatler sonra konsolosluk binasında araştırma yapmaya başladı. Olay yeri inceleme ekiplerinden bazıları, 17:30'da konuttan ayrıldı.