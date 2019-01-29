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Cemal Kaşıkçı cinayeti için Suudi Konsolosluğu'na gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard içeri alınmadı

29 Ocak 2019, Salı

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Konsolosluğu'na geldi. Raportör Callamard içeri alınmadı.


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