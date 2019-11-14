Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak'a destek! 14.11.2019 16:03

MHP'li Cemal Enginyurt, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtmasına tepki gösterdi. Enginyurt, Akşener'e dolar üzerinden cevap vererek, “Bu kişi başarılı mı değil mi ona bakmanız gerekiyor. Bu kişi yüzde on faizleri düşürmüş mü? Düşürmüş. Dolar 5.80’i geçmiş mi geçmemiş" ifadelerini kullandı.

HANİ DOLAR 10 LİRA OLACAKTI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerinin muhalefet tarafından çarpıtılmasına tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Dediler ki dolar 8, 10 lira olacak. Merkez Bankası Başkanı görevden alınırsa ülke batacak. Faizler düşerse yandık diyip dolar toto oynadılar. O gün de Sayın Berat Albayrak dedi ki 'bu anlayış bu tavır, Türkiye Barış Pınarı Harekatı yaptığında katliam var, siviller öldürülüyor, kimyasal silah kullanılıyor diyerek Türkiye'yi Avrupa'ya ve Amerikaya şikayet eden teröristler var. Terör örgütleri var bu arkadaşların tavrının da bundan farklı biryanı yok dedi" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt'un ifadeleri şu şekilde:

"MERAL AKŞENER HAYATI BOYUNCA KİTAP OKUMAMIŞTIR"

"Ama ne olduysa hele Meral Akşener de bir hanımefendi var. Allah muhafaza evden uzak dursun yıktı ortalığı. Ne diyor. Sana yazıklar olsun damat diyor. Yahu Allah'tan kork Meral Akşener. Meral Akşener hayatı boyunca kitap okumamıştır."

"DAMAT OLMAK AYIP MI?"

"Bakmayın siz öğretmen olduğuna okuması yazması olmayan bir hanımefendi dolayısıyla çıkmışsın konuşuyorsun ya bir konuşmayı dinle önce ya. Bir insana damatlar üzerinden hakaret ediyor. Yani damat olmak ayıp mı günah mı suç mu bunun bir eşi var çocukları var bunun bir baba annesi var damat olmak o zaman bütün damatlar öldürelim ya."

"DOLAR 5.80'İ GEÇMİŞ Mİ GEÇMEMİŞ!"

"Bu kişi başarılı mı değil mi ona bakmanız gerekiyor. Bu kişi yüzde on faizleri düşürmüş mü? Düşürmüş. Dolar 5.80'i geçmiş mi geçmemiş. Şuanda yapmış olduğu program neticesinde iki bin yirmi yılında konut kredilerini yirmi yıla çıkaracağım diyor mu faizlerin Sekiz'in altına çekeceğim diyorum yıllık faizi. Bu olup olmayacağına bak. Bankalar ivme kredileri vermeye başladılar mı. Başladılar. İş dünyası canlanıyor mu canlanıyor. Israrla efendim doğal gaza zam geldi elektriğe zam geldi. Ekrem Efendi denen bir adam da suya yüzde yirmi zam yaptı hiç sesiniz çıkmıyor. Yani Ekrem yapınca problem yok ekleme yapınca yapraklar alkışlıyor son cümleyi alıyor bu taraftan."