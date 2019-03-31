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Cem Yılmaz oyunu kullandı

31.03.2019 14:49

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda oyunu kullanan Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, kendisine görüntüleyen kameralara ‘Biz kazanacağız’ diye takılarak okuldan ayrıldı.


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