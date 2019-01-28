Celal Şengör skandalda ısrarcı! 28 Ocak 2019, Pazartesi

Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullanmıştı. Şengör'ün bu ifadeleri tartışma yaratmıştı. Şengör özel bir televizyon kanalında skandal açıklamalarından geri adım atmadığını ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi... Şengör yeni bir tartışmanın da fitilinin ateşleyerek insanların gömülmesine ve yakılmasına karşı olduğunu da söyledi. İşte o haber...