Çekmeköy'deki ilkokulda skandal görüntüler! Öğrencileri üzerinde 'besmele' ve 'peygamber' yazan kağıtlara bastırdılar 28.10.2019 16:09

İstanbul Çekmeköy’de çekildiği iddia eden görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Söz konusu skandal görüntülerde bir ilkokulun öğrencileri üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Polisler okulda inceleme yaptı.

Çekmeköy'de bir ilkokulda öğrenciler, iddiaya göre, üzerine 'besmele', 'peygamber' gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtların üzerine ayakları ile bastırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.