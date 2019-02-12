Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit düşerken facianın önüne geçtiler! 12.02.2019 10:27

İstanbul Çekmeköy'de eğitim uçuşundan dönen askeri helikopter acil iniş yapmak isterken bir sitenin bahçesine düştü. Yüreklerimizi yakan kazada 4 asker şehit oldu. Helikopterin düştüğü yerin bu sabah çekilen görüntüsü şehit pilotun nasıl bir facianın önüne geçtiğini gözler önüne serdi.