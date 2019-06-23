23 Haziran Çekmeköy yerel seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. İstanbul Çekmeköy ilçesi için son dakika seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul'da oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçilecek ve kazanan aday belli olacak. 23 Haziran Çekmeköy İstanbul seçim sonuçları ve tüm gelişmeler gün boyunca takvim.com.tr adresinde sizlerle olacak. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu açılan sandık ve oy oranları, sandığımdan hangi aday çıktı gibi yoğun olarak merak edilen soruların cevapları haberimizde olacak. İşte 23 Haziran Çekmeköy İstanbul seçim sonuçları: Çekmeköy ilçesi Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu?
Çekmeköy'de kim kazandı? 23 Haziran Çekmeköy İstanbul seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ne oldu? (Video)23.06.2019 21:03
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