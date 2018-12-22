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Çekilme mi yer değiştirme mi?

22 Aralık 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyalinden sonra diplomosi alanında atılan adımlar, Trump'ın çekiliyoruz sözleri, Türkiye'nin operasyonu biraz erteliyoruz açıklamaları ne anlama geliyor; alanda nasıl bir süreç yaşanıyor? A Haber ekibi; uzmanlara, askeri stratejistlere bu soruları yöneltti...


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