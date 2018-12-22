Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyalinden sonra diplomosi alanında atılan adımlar, Trump'ın çekiliyoruz sözleri, Türkiye'nin operasyonu biraz erteliyoruz açıklamaları ne anlama geliyor; alanda nasıl bir süreç yaşanıyor? A Haber ekibi; uzmanlara, askeri stratejistlere bu soruları yöneltti...
Çekilme mi yer değiştirme mi?22 Aralık 2018, Cumartesi
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