Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç sözleşme yenilemeyi reddetti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç sözleşme yenilemeyi reddetti27.06.2019 14:34
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