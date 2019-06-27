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Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç sözleşme yenilemeyi reddetti

27.06.2019 14:34

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.


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