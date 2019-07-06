Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması 06.07.2019 15:51

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal,. Vedat Muriç transferi hakkında konuştu. Kartal "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız." ifadelerini kullandı.