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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması

06.07.2019 15:51

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal,. Vedat Muriç transferi hakkında konuştu. Kartal "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız." ifadelerini kullandı.


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