Çavuşoğlu'ndan Trump'ın tehdit gibi sözlerine sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz." diyen ABD Başkanı Trump'a "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz." diyerek yanıt verdi..
Çavuşoğlu'ndan Trump'ın tehdit gibi sözlerine sert tepki14 Ocak 2019, Pazartesi
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